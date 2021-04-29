السحور وسط المومياوات.. تجربة فريدة في مصر

المصدر: رويترز



أصبح بإمكان المصريين الاستمتاع بتجربة طعام فريدة من نوعها في شهر رمضان المبارك. يستطيع الزوار تناول وجبات الإفطار والسحور في مطعم جديد على بعد أمتار قليلة من 22 مومياء ملكية تم نقلها مؤخرا إلى المتحف القومي للحضارة في القاهرة.

افتُتح المطعم الذي يحمل اسم "مولاي" قبل عشرة أيام من حلول رمضان ليكون أول مكان لتناول الطعام في المتحف.

أوضحت صاحبة المطعم دينا الصبان أن هدف الفكرة إتاحة فرصة نادرة للزوار لتناول الطعام والاستمتاع بعد ذلك بزيارة ليلية للمتحف.

وقالت "أعتقد أنها فكرة جديدة وفريدة للغاية لأنه أول مرة بتتعمل في مصر. عادة هي بتتعمل برا (في الخارج) وهي أول مرة تتقدم في مصر ان الناس تيجي تبقى بيتقدم لها فطار وسحور في متحف".

وأضافت "أعتقد أنها لو اتقدمت في أماكن أكتر وفي متاحف أكتر وفي أماكن احنا مصر بلد جميلة جدا جدا جدا وفيها أماكن كتير ممكن نبقى بنقدم فيها خدمة زي دي عشان الناس تبقى بتتعرف على المتاحف منها انهم بيروحوا يشوفوا متحف ويشوفوا البلد وفي نفس الوقت بيقعدوا ياكلوا في مكان كويس بأكل كويس .. أعتقد أنها تجربة لطيفة".

يفتح المتحف أبوابه من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء، لكنه يُفتح من الساعة 8 حتى 11 مساء خصيصا لزوار المطعم، حسبما يقول المدير التنفيذي للمتحف أحمد غنيم.

تحدث بعض الزبائن عن تجربتهم في المطعم وانطباعاتهم إزاء التجربة.

قالت جينا عزيز "كنت بتضايق أوى وكنت بحس إن إحنا عندنا حاجات أقيم بكتير... حضارة فعلا عريقة وقديمة بس موش (غير) مستغلة.. انه برا من أصغر حاجة بيعملوا بيها حاجة كبيرة ويقدروا يشدوا الناس أوى بيها بس انه هنا في مصر ماكنش عندنا دا.. بس حاسة إن الفترة دي ابتدا يكون في تركيز (بالانجليزية) أكتر على الموضوع دا وإنه فعلا بيعملوا حاجات تشد الناس وتديهم خبرة واستمتاع بالتجربة في مصر يعنى".

وقالت فريدة مصطفى "هي تجربة فعلا فعلا فعلا حقيقي فريدة من نوعها لأن المتحف يعنى تجرب إنك تخش المتحف بالليل مفيش حد غيرك انت والآثار والحاجات اللي جوا (في الداخل) بتشوفها فانت عندك كل الوقت والبراح وراحة البال حتى إنك تقف تتفرج على الحاجات بتمعن.. تقف تقرا مثلا من المعدات الجديدة اللي حطينها دي يعنى تجربة كلها على بعضها متعملتش قبل كده".

من جانبه قال معتز قطب "كنا افتقدنا الفكرة بتاعة إن إحنا نشوف بعض وإحنا بناكل على الفطار بالذات بتاع رمضان بعد فطار رمضان بتاع السنة اللي فاتت ده غير إنه كونه بقى قريب من المتحف ده حاجه أنا شايفها مبتحصلش في مصر أو محصلتش قبل كده بيتهيأ لى دا أول واحد في مصر بالمنظر دا و حلو جدا إنه هو أنت عملت حاجتين في حاجة واحدة جيت أكلت وانبسطت وبعد كده دخلت اتفرجت على المتحف ومشيت".

ونَقَل موكب ضخم 22 مومياء ملكية مصرية قديمة عبر القاهرة في وقت سابق من شهر أبريل نيسان.

نُقلت المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في مدينة الفسطاط بالقاهرة القديمة.

جرى افتتاح المتحف رسميا في الثالث من أبريل وافتُتحت قاعة المومياوات الملكية للزوار يوم 18 من الشهر نفسه، وفقا لموقع المتحف على الإنترنت.