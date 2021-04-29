دار سك العملة البريطانية تنتج أكبر عملة ذهبية خلال تاريخها

المصدر: د ب أ

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية عملة ذهبية تزن عشرة كيلوجرامات -وهي الأكبر خلال تاريخها الممتد على مدار 1100 عام- بمناسبة نهاية مجموعة خاصة من العملات أنتجت احتفاء بتتويج الملكة إليزابيث الثانية قبل نحو 70 عاما.

اشتملت مجموعة "بيستس" (وحوش) للعملات التذكارية على صناعة العديد من العملات التي تحتوي على صور لعشرة تماثيل حجرية كانت مصطفة على طول مسار الملكة إلى كنيسة وستمنستر آبي ليتم تتويجها في 1953.

وبدأت في 2017 بأسد إنجلترا.

واستغرقت صناعة أحدث عملة 400 ساعة ويضم كل الحراس الملكيين -الأسود وعنقاء وصقرا وثور كلب سلوقي وتنين وأحادي القرن وحصانا - التي تحيط بصورة للملكة.

وجرى استخدام التقنيات الحديثة واليدوية لصناعة العملة وهي من فئة عشرة آلاف جنيه إسترليني (13900 دولار).

وقالت دار سك العملة الملكية إن العملة العملاقة الفريدة من نوعها ابتاعها مشتر لم يكشف عن هويته.

ولم يتم الكشف أيضا عن سعر البيع ولكن دار سك العملة قالت إنه نظرا للعمل المبذول لصناعة العملة فربما بيعت بمبلغ من ستة أرقام.

وهناك نسخ منها متاحة في مراحل مختلفة من التشطيب بأسعار تبدأ من 13 جنيه إسترليني لعملة غير متداولة من فئة الخمسة جنيهات استرلينيه.