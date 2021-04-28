(فيديو) "لست مستعداً لأفتقدك".. أغنية الوداع لطاقم الغواصة الإندونيسية الغارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مقطع فيديو مؤثر لطاقم الغواصة الإندونيسية المنكوبة وهم يغنون بسعادة.

وقد تمّ تصوير الفيديو، بحسب "يورونيوز" داخل الغواصة قبل بضعة أسابيع، ويُظهر الفيديو البحارة وهم يغنون أغنية إندونيسية تدعى "سامباي جامبا"، والتي تعني "أراك لاحقًا".

ويُظهر الفيديو قائد الغواصة، هيري أوكتافيان، من بين أولئك الذين تجمعوا حول أحد أفراد الطاقم وهو يعزف على "الغيتار" بينما يغني البقية "على الرغم من أنني لست مستعدا لأفتقدك، فأنا لست مستعداً للعيش بدونك. أتمنى لك كل التوفيق".

وقال المتحدث العسكري دجوارا ويمبو إن الفيديو الذي تمّ تسجيله جاء بمناسبة وداع قائد سلاح الغواصات المنتهية ولايته، والذي تولى خليفته منصبه في أوائل مارس الماض.

يذكر أن الغواصة ألمانية الصنع، وهي واحدة من خمس غواصات في الأسطول الإندونيسي، اختفت في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، بينما كان من المقرر أن تقوم بتدريبات الطوربيد الحية قبالة جزيرة بالي.

وكانت البحرية الإندونيسية أعلنت الأحد عن العثور على الغواصة، التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي وأكدت مصرع أفراد طاقمها البالغ عددهم 53.