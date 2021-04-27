افتتاح أول طريق مشيّد بالنفايات البلاستيكية في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

تم الكشف يوم 22 أبريل الجاري الذكرى الـ 52 ليوم الأرض العالمي عن أول طريق في الصين تم تشييده من إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في حرم جامعة شرق الصين للعلوم والتكنولوجيا في شنغهاي.

واستخدم في إنجاز الطريق، الذي يبلغ طوله 300 متر، أكثر من 200 كلغ من رضّاعات الأطفال البلاستيكية المعاد تدويرها، وفق "شنخوا".

ويتم إرسال رضّاعات الحليب البلاستيكية إلى مصنع إعادة التدوير للفرز والعجن والصهر، ثم يتم إرسالها إلى مصنع إنتاج الإسفلت لإنتاج نفايات الإسفلت البلاستيكي المعدل بمساعدة تقنية محددة.

ويعمل هذا الإجراء على تقليل من توليد النفايات البيئية بالمقارنة مع رصيف الأسفلت النقي التقليدي.