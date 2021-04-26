ما أسباب غزو أسراب الجراد للبنان؟

المصدر: رويترز

ترش طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأراضي الزراعية في شمال شرق لبنان لمساعدة المزارعين على مكافحة أسراب الجراد الذي دخل البلاد فيما وصفته وكالة تابعة للأمم المتحدة بأنه حدث "نادر للغاية" سببه تغير اتجاه الريح.

وقالت وزارة الزراعة التي استنفرت أجهزتها اليوم الاثنين إنه تم تدمير أعداد كبيرة من الجراد.

وقال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال لرويترز إنه لم تحدث خسائر كبيرة في الزراعة حتى الآن لكن هناك مخاوف من وصول مزيد من أسراب الجراد إلى جنوب لبنان.

أضاف مرتضى أنهم تمكنوا في وقت قصير من تدمير أعداد ضخمة، لكن بعض الجراد أفلت وما زالت هناك كميات كبيرة منه معظمها في سهل مرجحين بمنطقة الهرمل.

وتضم محافظة بعلبك الهرمل في شمال شرق لبنان مزارع لتربية الماشية وعددا قليلا من مزارع الكرز التي تضررت من الجراد حتى الآن، بينما يضم جنوب لبنان مزيدا من الأراضي الزراعية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن وصول أسراب الجراد أمر غير معتاد بالنسبة للمنطقة لكن تغيرا في اتجاه الريح أدى إلى انتقال الجراد إلى لبنان.