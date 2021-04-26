"سول" ينال أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة

المصدر: أ ف ب

فاز "سول" أمس الأحد بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، وهو شريط شاعري من إنتاج استديوهات "بيكسار" يتناول معنى الحياة، يُكسبه طرحه في خضم الجائحة أهمية إضافية.

ويروي الفيلم محنة جو غاردنر بين الحياة والموت، وهو مدرس موسيقى متواضع من نيويورك يطمح إلى أن يصبح عازف جاز مع أكبر النجوم.

ويجد غاردنر نفسه بعد سقطة، في طابور سماوي لا نهاية له هو بمثابة غرفة انتظار ما بعد الموت، قبل أن يهوي بالخطأ إلى "عالم ما قبل الولادة"، حيث من المفترض أن تكتسب كل "روح" بشرية شخصيتها، بصفاتها وعيوبها، قبل أن تدخل جسم الإنسان.

وقال أحد المخرجين المشاركين بيت دوكتر عند تسلّم الجائزة إنه أراد أن يصنع فيلماً "يستكشف معنى الحياة".

وتقدم "سول" على "أونوارد" و"أوفر ذي مون" و"إي شون ذا شيب موفي: فارماغيدون" و"وولفووكرز".