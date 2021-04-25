ثوران بركان جبل "ساكوراجيما" باليابان

المصدر: د ب أ

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان أن بركان جبل "ساكوراجيما" بجنوب غرب اليابان ثار في وقت مبكر اليوم الأحد، وأطلق عمودا من الدخان وصل ارتفاعه إلى أكثر من ألفين و300 متر.

وقالت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم الأحد أنه في أعقاب ثوران البركان في الساعة الواحدة وتسع دقائق بعد منتصف الليل، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا، ودعت سكان مدينتي "كاجوشيما" و"تاروميزو"، في مقاطعة "كاجوشيما"، إلى حماية أنفسهم من التداعيات المحتملة للنشاط البركاني.

وقالت السلطات المحلية إنه لم ترد تقارير بشأن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

يشار إلى أن ساكوراجيما، منطقة يوجد بها واحد من أنشط البراكين في اليابان، وهي متصلة بشبه جزيرة "أوسومي" في جزيرة كيوشو.