محامي الطيار أبو اليسر يكشف عن مفاجآت جديدة بوصية موكله الراحل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف محامي الطيار المصري أشرف أبو اليسر الذي توفي أمس السبت، داخل غرفة العناية المركزة، عن مفاجآت جديدة بوصية موكله الراحل.

وكان أبو اليسر تعرض لأزمة صحية بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وأكد مجدي حلمي أن "المبلغ الذي قضت به المحكمة للطيار وهو 6 ملايين جنيه من حق الورثة وأبناء الطيار الراحل أشرف أبو اليسر"، قائلا: "كان موصيني أنفذ الحكم بسرعة كأنه قلبه حاسس أنه هيموت"، وفقا لموقع صدى البلد.

وأوضح حلمي أن الحالة الصحية للطيار أبو اليسر تدهورت مؤخرا بسبب محمد رمضان بشكل مباشر، مشيرا إلى أن "صحته ظلت تتدهور منذ بداية النزاع مع رمضان وتعرض لعدة أزمات صحية نتيجة حالته النفسية السيئة".

وأضاف حلمي: "الطيار أشرف أبو اليسر كان راضي بأي حاجة ومش فارق معه الفلوس، لكن كان فارق معه أنه خسر شغله لأن سحب الرخصة كأنها سحبت روحه، وقعد في البيت فجأة فكانت حالته النفسية سيئة مؤخرا بعد ما كان من أكفأ الطيارين في مصر".

وبخصوص الفنان محمد رمضان، قال حلمي إنه لم يحدث أي تواصل من أحد الطرفين، ولم يتواصل رمضان مع الطيار خلال الفترة الأخيرة والعكس أيضا.