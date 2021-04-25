محطة الفضاء الدولية تستقبل رواد «إنديفور»

المصدر: رويترز

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن فريقاً من أربعة رواد وصل إلى محطة الفضاء الدولية، أمس، على متن الكبسولة إنديفور من طراز «كرو دريجون»، التي جرى إطلاقها من مقدمة صاروخ سبيس إكس، ليصبح أول فريق يصل إلى المدار بواسطة محرك صاروخي أعيد تدويره واستُخدم في رحلة فضاء سابقة.

تم إطلاق الكبسولة إنديفور، التي تنفذ رحلتها الثانية أيضاً، إلى الفضاء أول من أمس، على متن صاروخ سبيس إكس من طراز «فالكون 9» من مركز كنيدي الفضائي التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا. وسبيس إكس هي شركة الصواريخ التجارية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. كان على متن الكبسولة اثنان من ناسا، هما قائد البعثة شين كيمبرو (53 عاماً) ورائدة الفضاء ميجان ماك آرثر (49 عاماً)، ومعهما رائد الفضاء الياباني أكيهيكو هوشيد (52 عاماً) وزميله توماس بيسكيت (43 عاماً) وهو مهندس فرنسي من وكالة الفضاء الأوروبية.