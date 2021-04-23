مشروع قانون في إسبانيا لتناوب الأزواج على رعاية الحيوانات بعد الطلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

عُرض مشروع قانون على البرلمان الإسباني يهدف إلى تحديد مسؤولية كل من الزوجين عند طلاقهما في ما يتعلق برعاية الحيوانات الأليفة.

وحدد الاقتراح الذي، تقدم به الحزب الاشتراكي والتشكيل اليساري الراديكالي "بوديموس" المشكل للائتلاف الحكومي، "المعايير التي ينبغي أن تستند إليها المحاكم في تحديد الجهة، التي ستمنح لها حضانة الحيوان".

كما ينص الاقتراح، الذي وافق البرلمان على دراسته، على أن تكون رعاية الكلب أو القطة أو السمكة أو السلحفاة أو سواها بالتناوب بين الزوجين المطلقين، بحسب "سورونيوز".

وبموجب هذا الاقتراح ستُعتبر الحيوانات "كائنات حية حساسة عاطفيا"، ولا تُعتبر "سِلعا وأشياء".

وذكر نص التعديل المقترح على القانون المدني أن توزيع الحيوانات الأليفة في حالة الطلاق كان حتى الآن، موضع جدل في المحاكم الإسبانية.

وسبق لدول أوروبية عدة أن عدّلت قوانينها المدنية للاعتراف بالطبيعة الحية والحساسة عاطفيا للحيوانات، ومنها فرنسا العام 2015، وكذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا والبرتغال.