الملكة إليزابيث الثانية تشكر الشعب على تكريم الأمير فيليب

المصدر: د ب أ

أصدرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسالة شكر لأبناء الشعب على تكريمهم لزوجها المتوفى حديثا الأمير فيليب.

وبمناسبة عيد ميلادها الخامس والتسعين، أصدرت الملكة بيانا قالت فيه إنها تلقت "العديد من رسائل التمنيات الطيبة" بهذه المناسبة المهمة ، مضيفة أنها "تقدرها (الرسائل) كثيرا".

وقالت الملكة: "بينما نعيش كأسرة في فترة حزن شديد، فإنه يسعدنا جميعا أن نرى ونستمع إلى الإشادة بزوجي، من أولئك الموجودين داخل المملكة المتحدة والكومنولث ومن أنحاء العالم".

كما قالت: "أود أنا وعائلتي أن أشكركم جميعا على الدعم واللطف الذي أظهرتموه لنا في الأيام الماضية. لقد تأثرنا بشدة، وما زلنا نتذكر أن فيليب كان له مثل هذا التأثير غير العادي على عدد لا يحصى من الأشخاص طوال حياته".

وتقضي الملكة عيد ميلادها هذا العام في قلعة وندسور حيث لا تزال في حالة حداد بعد وفاة زوجها دوق أدنبره، بحسب بيان صادر عن قصر باكنغهام.

وكتب القصر على تويتر اليوم الأربعاء أن "اليوم هو عيد ميلاد الملكة الخامس والتسعين ... هذا العام، الملكة لا تزال في قلعة وندسور في فترة حداد ملكي بعد وفاة دوق أدنبره".

ودفن الأمير فيليب يوم السبت في جنازة على الطراز العسكري بعد وفاته في 9 أبريل عن 99 عاما.