إدانة الضابط الذي قتل جورج فلويد بجميع التهم الموجهة ضده

المصدر: د ب أ

أدين اليوم الثلاثاء ديريك شوفين، ضابط الشرطة الأمريكية السابق المتهم بقتل جورج فلويد، الرجل الأسود، في جميع التهم الثلاث المنسوبة إليه.

وكانت هيئة المحلفين تنظر في توجيه اتهامات لشوفين بالقتل من الدرجة الثانية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 40 عاما في ولاية مينيسوتا.

وشملت الاتهامات الأخرى القتل من الدرجة الثالثة، التي تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، والتي يمكن أن يعاقب عليها بـ10 سنوات.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود البشرة، في مايو 2020، في مينيابوليس بعد اعتقاله للاشتباه في دفعه بورقة مزورة من فئة 20 دولارا.

واتهم المدعون شوفين بالمسؤولية عن وفاة فلويد بينما أشار دفاع الشرطي السابق إلى سوء صحة فلويد وبقايا المخدرات في دمه.