إعادة اكتشاف نوع من البن طواه النسيان

المصدر: رويترز

أعاد علماء اكتشاف نوع طواه النسيان من البن في الغابات الاستوائية الكثيفة في سيراليون.

وأوضح العلماء أن البن المعاد اكتشافه لم يظهر في البرية منذ عقود، وهو نبات يقولون إنه يمكن أن يساعد على ضمان مستقبل هذه السلعة المهمة التي تعرضت للخطر بسبب تغير المناخ.

وقال الباحثون، أمس، إن النبات المسمى كوفيا ستينوفيلا لديه قدرة على تحمُّل أكبر لدرجات الحرارة العالية من البن العربي الذي يمثل 56% من الإنتاج العالمي، وبن روبوستا الذي يمثل 43%.

وأضافوا أنه تبين أن بن ستينوفيلا له نكهة قوية مماثلة للبن العربي.

وأكد عالم النبات آرون ديفيز، الذي قاد الدراسة التي نُشرت في دورية نيتشر بلانتس، أن ستينوفيلا كان يُزرع في أجزاء من غرب أفريقيا ويصدَّر إلى أوروبا حتى أوائل القرن العشرين قبل التخلي عن محصوله بعد إنتاج بن روبوستا.

ويعاني كثير من المزارعين في مختلف أنحاء حزام زراعة البن في العالم من الآثار السلبية لتغير المناخ، وهي مصدر قلق شديد في أوساط صناعة البن التي تدرُّ مليارات الدولارات.