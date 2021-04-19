بركان جبل ميرابي بإندونيسيا ينفث حمما 16 مرة ضمن نشاط جديد

المصدر: د ب أ

أفادت الوكالة المعنية بمتابعة البراكين بإندونيسيا بأن بركان جبل ميرابي بجزيرة جاوة ثار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وأطلق حمما بركانية 16 مرة.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الحكومية عن بيانات لـ"الوكالة الوطنية للأبحاث الجيولوجية" أن الحمم البركانية انطلقت لمسافة تصل إلى 1500 متر على الجانب الجنوبي الغربي للبركان منذ منتصف الليل وحتى السادسة صباحا (1700-2300 بتوقيت جرينتش يوم أمس الأحد).

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، وظل مستوى التأهب للبركان عند ثاني أعلى مستوى.

وبركان جبل ميرابي هو أكثر براكين إندونيسيا نشاطا، ويثور بشكل منتظم منذ نوفمبر من العام الماضي.

وفي آخر ثوران قاتل للبركان عام 2010، لقي أكثر من 340 شخصا حتفهم واضطر 60 ألفا آخرين للنزوح.

وتقع إندونيسيا على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، ويوجد بها نحو 128 بركانا نشطا.