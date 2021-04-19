(فيديو) إذا لم تستطع.. حاول من جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

إذا لم تنجح في البداية، حاول،، نعم حاول مرة أخرى، ذلك مع نستخلصه من هذا الفيديو.⁣

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تقوم سمكة piraputanga (بريكون هيلاري) بقفزة رياضية لانتزاع فاكهة معلقة منخفضة فوق بركة "بونيتو" في جنوب البرازيل. ⁣

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عندما تفكر في طعام الأسماك، لا تتبادر إلى ذهنك الفاكهة والبذور عادةً، ولكن هذا هو بالضبط ما تتغذى عليه هذه الأسماك المدهشة في الغالب. ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب بعض الممارسة حتى تنال مرادها بحسب (futura science).