انتشال 11 جثة جراء انهيار منجم غير قانوني في كولومبيا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات في كولومبيا أمس الأحد انتشال 11 جثة بعد شهر تقريبا من انهيار منجم غير قانوني في شمال غربي البلاد.

وكتب وزير المناجم والطاقة الكولومبي دييجو ميسا في تغريدة على تويتر "إن التفاني.. الذي أظهره أكثر من 40 فردا في فريق إنقاذ المنجم ووكالات الطوارئ سمح بانتشال جثث 11 ضحية للحادث الذي وقع في نيرا، كالداس".

وكتب ميسا في تغريدة أخرى: "نحن من أعماق قلوبنا مع أسر هؤلاء الشباب الـ 11 ومجتمع قرية البوسكي بأكمله وبلدية إيرا. نحن معكم في هذه الأوقات العصيبة".

وقالت السلطات إن الفرق تحاول الوصول إلى الأشخاص المحاصرين في المنجم غير القانوني في نيرا، في مقاطعة كالداس، منذ 24 يوما. وحسبما ذكر تقرير لصحيفة "إيل اسبيكتادور"، فإن هذه تعد أطول عملية إنقاذ تجرى في البلاد.

وبحسب التقارير، فإنه تم العثور على الجثة الأولى صباح يوم السبت.

وقال ميسا، إن العمال علقوا يوم 26 مارس بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر كاوكا، مما أدى إلى إغراق المنجم غير القانونى.

وتشكل أنشطة التعدين غير القانونية مشكلة في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وسبق أن تكرر وقوع حوادث مميتة في مناجم غير مؤمنة بالقدر الكافي.

كما أن التعدين غير القانوني مسؤول عن الأضرار البيئية.