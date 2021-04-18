شاهد.. حريق هائل يجتاح جبل الطاولة السياحي الشهير في جنوب أفريقيا

المصدر: د ب أ

اجتاح حريق هائل أجزاء كبيرة من منحدرات جبل تيبل (جبل الطاولة) السياحي الشهير المطل على مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

واشتعلت النيران في المنحدرات فوق حي نيولاندز اليوم الأحد بعد اندلاع الحريق في الصباح، وفقا لما ذكرته أجهزة الإنقاذ.

ودمر الحريق أجزاء من مطعم وامتد إلى الجامعة المجاورة، حسبما كتبت إدارة مدينة كيب تاون على تويتر.

وذكرت أجهزة الإنقاذ أنه لم ترد أنباء عن إصابات أو وفيات جراء الحريق.

ودعت السلطات السكان والزوار إلى إخلاء المنطقة على الفور .ومازال سبب الحريق قيد التحقيق.

يشار إلى أن جبل تيبل هو أحد معالم كيب تاون وهو منطقة محمية للحفاظ على البيئة.

وغالبا ما تندلع الحرائق خلال فترات الجفاف.