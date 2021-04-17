حريق هائل في أحد أكبر مستشفيات جوهانسبرغ

المصدر: د ب أ

أعلنت مسؤولة في جنوب إفريقيا أن حريقاً اندلع في أحد المستشفيات بمدينة جوهانسبرج أمس.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الصحة في المدينة أنه تم إرسال العديد من المرضى إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.

وقالت المتحدثة إنه نظراً إلى أن حجم الضرر الذي حدث من جراء الحريق لم يتضح بعد، فإن السلطات تبذل جهودها لنقل كل من في المستشفى إلى مناطق آمنة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، إلا أنه تم نقل المرضى لتجنُّب تعرضهم للاختناق بالدخان.

واندلع الحريق صباح أمس في غرفة تخزين في مستشفى "شارلوت ماكسيكي"، ويُعتقد أنه تم إخماده بعد عدة ساعات.

لكن الحريق اندلع مجدداً وظل عدد كبير من رجال الإطفاء يكافحون لإخماده خلال الليل.

يُذكر أن المستشفى، الذي يضم ألف سرير، يعد واحداً من أكبر المستشفيات الخاصة في جوهانسبرغ.