مسلح يقتل 8 ثم ينتحر بمنشأة لشركة فيديكس في أمريكا

المصدر: رويترز

قالت شرطة مدينة إنديانابوليس الأمريكية اليوم الجمعة إن مسلحا أطلق الرصاص فقتل ثمانية أشخاص وأصاب عددا آخر في منشأة تابعة لشركة فيديكس قبل أن ينتحر.

وقع الحادث في مركز عمليات تابع لفيديكس بالقرب من مطار إنديانابوليس الدولي بعد الحادية عشرة مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

وقالت جينيا كوك المتحدثة باسم شرطة إنديانابوليس إن السلطات استجابت لبلاغ بإطلاق أعيرة نارية و"ووصلت للتعامل مع واقعة إطلاق نار مستمرة".

وأضافت "أظهرت المعلومات الأولية أن مطلق النار انتحر في مكان الواقعة"، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك ما يهدد السكان.

وتابعت أن أربعة نقلوا إلى المستشفيات أحدهم في حالة حرجة بعد إصابته بطلقات نارية بينما يعاني الثلاثة الباقون من إصابات أخرى متنوعة.

وذكرت أن المسعفين عالجوا اثنين في موقع المنشأة وغادرا بعدها بينما اتجه "عدة" أشخاص إلى مستشفيات قريبة.

وأظهر مقطع بثه التلفزيون أسر وأصدقاء وزملاء عمل الضحايا وقد تجمعوا في مركز أقامته لهم السلطات في فندق قريب.

وقُتل ما لا يقل عن 30 في حوادث إطلاق نار عشوائية في أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم فيديكس إن الشركة "تشعر بصدمة وحزن بالغين" لخسارة موظفيها. ولم يذكر إن كان جميع القتلى من العاملين في الشركة.

وأضاف أن الشركة تتعاون على نحو كامل مع السلطات المعنية بالتحقيق.