ولادة نمر أبيض نادر في كوبا

المصدر: رويترز

يحتفل العاملون بحديقة الحيوانات الوطنية في هافانا بولادة أربعة أشبال نمور بنغالية، بينها شبل أبيض نادر.

جاءت ولادة الأشبال الأربعة المخططة في 12 مارس بعد محاولات استمرت 20 عاما لتكاثر هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

وولدت الأشبال للأم فيونا والأب جارفيلد.

وقال أنخيل كورديرو، المتخصص في النمور في حديقة الحيوان "كانت ولادة طبيعية. كل شيء سار على ما يرام، وبدأت الآن في أداء دورها كأم. إنها أم جيدة".

ولم يتم تسمية الأشبال بعد، أو الإعلان عن جنسها.

والنمور البيضاء تحور جيني للنمور البنغالية البرتقالية المعروفة. وكانت آلاف النمور تجوب ذات يوم غابات بنغلادش والهند ونيبال. لكن خبراء الحياة البرية يقولون إن أعدادها تراجعت إلى نحو 2500، وذلك بفعل الصيد الجائر وإزالة الغابات.

وقال كورديرو "جميع الولادات في حديقة الحيوانات مهمة لكننا نولي أهمية أكبر للولادة عندما يولد حيوان من الأنواع المهددة بالانقراض، لأننا نعلم أننا نساعد هذه الأنواع على عدم الاختفاء من العالم... كوبا بلد صغير بموارد قليلة، لذلك نحن سعداء بالمشاركة في أي شيء يعود بالنفع على العالم".

وانقرضت ثلاثة من الفصائل الفرعية التسعة للنمور في العالم خلال القرن الماضي، ويعتقد العديد من العلماء أن فصيلا رابعا من النمور وهو نمر جنوب الصين، انقرض بالفعل من الناحية العملية.