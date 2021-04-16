شاهد.. رمضان في السنغال

المصدر: البيان الإلكتروني

أحيا المسلمون في السنغال أول أمس الأربعاء أول أيام رمضان المبارك بإنشاد القصائد والصلاة في مسالك الجنان بداكار.

وخلال الشهر الفضيل، تنشد مجموعة من الرجال القصائد تكريماً للنبي محمد (صلى اله عليه وسلم) في المساجد.

ووتوافد المصلون على مسجد مسالك الجنان في داكار؛ أحد أكبر المساجد في غرب إفريقيا، والذي افتتح في سبتمبر 2019، لأداء الصلاة والعبادة.

وعاشت السنغال كغيرها من البلدان المسلمة الأخرى خلال شهر رمضان الماضي في عزلة بعد أن تم حظر الصلاة الجماعية في الليل وتحديد عدد الأشخاص داخل المساجد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهذا العام، أصبح ارتداء الكمامة وغسل اليدين من الإجراءات التي لا تزال قائمة لتجنب انتشار الفيروس في المسجد بعد أن تم رفع الحظر عن مختلف العبادات الجماعية لا سيما صلاة التراويح.

وفي هذا السياق عبر الحاج مباكيو فاي، رئيس مسجد مسالك الجنان لـ "يورونيوز" عن تفاؤله بالمستقبل وأن الوباء سيصبح قريباً "ذكرى قديمة" وأن ممارسة الشعائر الدينية ستعود إلى شكلها الطبيعي.