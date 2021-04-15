شاهد.. شركة فضاء مملوكة لـ "بيزوس" تنجح في اختبار صاروخ قابل لإعادة الاستخدام

المصدر: د ب أ

أطلقت شركة بلو أوريغين، وهي شركة فضاء خاصة يملكها مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام بنجاح للمرة الخامسة عشرة.

وقالت الشركة الأربعاء إن "بلو أوريغين أكملت بنجاح مهمتها الـ15 على التوالي إلى الفضاء والعودة أمس، وأجرت سلسلة من عمليات المحاكاة للتدرب على تحركات رواد الفضاء وعملياتهم للرحلات المستقبلية التى على متنها عملاء".

وذكر البيان أن "هذه المهمة كانت خطوة تحقق قبل إرسال رواد فضاء".

وتم إجراء الاختبار من موقع "لونش سايت وان" التابع لشركة بلو أوريغين في غرب تكساس.

يشار إلى أن بلو أوريغين واحدة من شركات عدة تقوم حاليا بتجربة مركبات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام. ويمكن لمثل هذه الصواريخ والكبسولات أن تجعل السفر إلى الفضاء أقل تكلفة.

وأسس بيزوس بلو أوريغين قبل حوالي 20 عاما. وتخطط الشركة لاستخدام صاروخ "نيو شيبرد" لنقل العملاء من القطاع الخاص إلى الفضاء لفترة قصيرة من الزمن. ولم يعلن بعد عن جدول زمني محدد لذلك.