شاهد.. صاحبة الرقم القياسي لأطول أظافر في العالم تقصها

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت أيانا ويليامز؛ صاحبة أطول أظافر في العالم، بقصها بعد تطويلها لمدة 30 عاما.

أيانا ويليامز، التي تعيش في مدينة هيوستن الامريكية رأت أنه حان الوقت للعيش بأسلوب أكثر عملية بالتخلص من أظافرها.

وكانت أيانا ويليامز قد حطمت الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول أظافر في العالم العام 2017، ولم تقص أظافرها منذ التسعينات، حيث وصل طولها إلى قرابة 580 سم.

وشعرت أيانا بالراحة بعد إزالة أظافرها في مركز طبي للجلد، حيث لم تكن صاحبة الأظافر الطويلة قادرة على القيام ببعض الأنشطة، مثل غسل الأطباق.

وكانت أيانا تمضي قرابة 20 ساعة أسبوعيا في تنظيف أظافرها والعناية بها.

يذكر أن أظافر أيانا المشذة تعرض الحين في متحف أورلاندو بفلوريدا.