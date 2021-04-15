غسل صحن المطاف في المسجد الحرام خلال وقت قياسي

المصدر: واس

نجحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، في غسل المطاف خلال وقت قياسي.

وأنهت، في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة، هذه المهمة في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق.

وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر بن أحمد ودعاني، أن الإدارة حققت هذا الرقم القياسي في تنظيف صحن المطاف من خلال العمل المتواصل والدقة العالية.

وذكر أنه تم ترحيل 291 طناً من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان المبارك، فيما تجاوز عدد العمال 4 آلاف عامل وعاملة.