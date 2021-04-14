المصدر: واس

أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة جديدة للتحقق من المصليات الشاغرة في المسجد النبوي.

ودشنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في المدينة المنورة الخدمة الجديدة تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتتيح الخدمة التقنية لقاصدي المسجد النبوي قبل الوصول إليه التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة وإمكانية الصلاة بها، بأكثر من لغة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://t.co/G4rIlRSxI1?amp=1 .

وأكدت وكالة المسجد النبوي أنها تسعى إلى الحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى- صلى الله عليه وسلم - وتجنيبهم مشقة الزحام، حفاظاً على أرواحهم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والصحية المعتمدة.