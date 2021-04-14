وفاة 20 شخصاً في حادث مرور بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمدخل محافظة أسيوط في مصر، عن وفاة 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين الآن، بحسب ما أعلن محافظ أسيوط.

وكان الأتوبيس قادما من القاهرة في اتجاه الجنوب ويستقله 22 راكبًا، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس.

وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على النيران المشتعلة بالأتوبيس، وإخماده وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الأيمان العام، وتم تحويلهم نظرًا لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، بحسب "اليوم السابع".

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل باتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.