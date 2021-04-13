مقتل محام شهير بالرصاص في النرويج

المصدر: د ب أ

أكدت الشرطة النرويجية مقتل المحامي النرويجي الشهير، تور كييرفيك، بالرصاص في شقة بالعاصمة أوسلو مساء أمس الاثنين.

وتم إلقاء القبض على شخص يتراوح عمره بين 30 و40 عاما للاشتباه بأنه هو الذي ارتكب الجريمة.

وقالت آني الرايك سوليم، رئيسة القسم المختص بشرطة أوسلو، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء إن المشتبه به تربطه صلة عائلية بكييرفيك.

ولم تدل المسؤولة بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن كييرفيك هو أحد أشهر المحامين في النرويج.

وكتبت محطة إن ار كيه الإذاعية في ملف خاص به أنه كان هادئا ومتوازنا.

وخلال مسيرته المهنية، دافع كييرفيك عن العديد من الأشخاص في القضايا الجنائية التي أحدثت ضجة كبيرة في البلاد.