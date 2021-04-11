مصر.. وفاة منتحل صفة ضابط لمدة 32 عاماً

المصدر: وكالات

بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حجزه داخل قسم شرطة الجيزة، توفي أخطر مزور في مصر، اليوم "الأحد"، على خلفية اتهامه بالتزوير وانتحال شخصية ضابط شرطة لمدة 32 عاماً.

وصرّح مصدر أمني بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتهم يعاني من أمراض مزمنة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تمكنت من كشف أصعب وأخطر عمليات النصب والاحتيال، وألقت القبض على مسن يبلغ من العمر 65 عاماً، انتحل صفة ضابط لمدة 32 عاماً. بحسب "العرببة نت".



وكشفت التحقيقات أن المتهم انتحل صفة ضابط عندما كان يبلغ من العمر 33 عاماً، وتقدم لخطبة زوجته الحالية بهذه المهنة، وتزوجها باعتباره ضابطاً وأنجب 3 أبناء تخرجوا في الجامعة ولَم يكتشف أحد أنه ينتحل صفة ضابط.

وأضافت التحقيقات أن المتهم خدع الجميع بوظيفته المزيفة، وكان يدير في الخفاء عملية احتيال ونصب واسعة النطاق جنى من ورائها مبالغ مالية كبيرة وسقط بطريق الصدفة.

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مصري ينتحل صفة ضابط لمدة 32 عاماً