مصري ينتحل صفة ضابط لمدة 32 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر من كشف أخطر عمليات النصب والاحتيال، شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة بالقبض على شخص، 65 عاما، انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بانتحال أحد الأشخاص لصفة ضابط برتبة عميد وتورطه في عمليات تزوير كبيرة، لشهادات ومستندات رسمية، وعقود بيع، مستخدما أختام مزيفة، ولاب توب، وطابعة حديثة.

وعقب تقنين الأجراءات الأمنية وجمع التحريات تم القبض عليه، وتبين أنه ينتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة، وقالت التحريات إن المتهم تقدم لخطبة زوجته، وأوهمها وأسرتها أنه ضابط، واستمر في الاحتيال والنصب عليها خلال تلك المدة، وأنجب منها أبناء، أوهمهم أيضا بعمله كضابط.

وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية عثرت داخل شقة المتهم على حقائب تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، كان يمنح لنفسه ترقيات ورتب قيادية.

وذكرت صحيفة المصري اليوم ان التحريات كشفت أن المتهم يتمتع بموهبة كبيرة في النصب والاحتيال والنصب والتزوير، واستطاع إقناع كل من حوله بصفته كضابط.

وعثرت الأجهزة الأمنية على صوره للمتهم مرتديا ملابس ميري على حوائط شقته، وعثر رجال المباحث داخل غرفة خاصة بشقة المتهم، على لاب توب، وجهاز طباعة، يستخدمهما المتهم في التزوير.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.