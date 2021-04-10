وفاة 4 أشخاص إثر حريق في مستشفى بالهند

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة الهندية اليوم السبت أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد حريق نشب في مستشفى، تعالج مرضى فيروس كورونا، في مدينة "ناجبور" وسط الهند.

واندلع الحريق مساء أمس الجمعة في المنشآة الخاصة التي تضم 30 سريرا، مما دفع الشرطة والسلطات المحلية لإجراء عمليات إجلاء.

وقال مفتيش الشرطة المحلية، ساجد أحمد هاتفيا "تم إخراج أربع جثث من المستشفى، والتي كانت موجودة في الطوابق العليا من مبنى سوق تجاري. وتم نقل 27 مريضا إلى مستشفيات أخرى".

ويتم التحقيق في سبب الحريق بموجب أمر من سلطات الولاية.

وقدم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي تعازيه.

وتقع مدينة "ناجبورر" في ولاية "ماهاراشترا" الأسوأ تضررا من الجائحة، في الهند، حيث يوجد بها أكثر من 40% من الإصابات في البلاد، التي بلغت 145 ألف إصابة اليوم السبت.