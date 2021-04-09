ملكة الدنمارك تقدم التعازي للبريطانيين في وفاة الأمير فيليب

المصدر: د ب أ

أعربت ملكة الدنمارك، مارغريت الثانية (80 عاما)، عن تعازيها للبريطانيين في وفاة الأمير فيليب.

وقالت العائلة الملكية الدنماركية اليوم الجمعة إنها بعثت بعبارات تعازي شخصية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وأشار القصر الملكي في كوبنهاجن إلى أن فيليب ولد كحفيد للملك الدنماركي كريستيان التاسع في عام 1921، وعاش كريستيان التاسع الذي كان أميرا لليونان والدنمارك بين عامي 1818 و 1906.

توفي الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن 99 عاما، وأعلن ذلك قصر باكينغهام اليوم الجمعة في لندن.