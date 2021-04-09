احتراق العشرات أحياء بحادث تحطم حافلة في الكونغو

المصدر: رويترز

قال مسؤول إن نحو 40 راكبا احترقوا وهم أحياء عندما انقلبت حافلة كانوا يستقلونها واندلعت بها النيران في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال ويلي إيتشوندالا حاكم إقليم كويلو إن الحادث وقع بالقرب من قرية كيواوا التي تبعد ست ساعات بالسيارة شرقي العاصمة كينشاسا.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف "لم يتسن انتشال شيء تقريبا. تسعة من 31 ناجيا إصاباتهم بالغة".

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة من الداخل والنيران مشتعلة في مقاعدها وفاكهة متناثرة على الطريق.