بريطانيا تناشد المواطنين عدم التجمع أمام المقرات الملكية بعد وفاة الأمير فيليب

المصدر: رويترز

طلبت الحكومة البريطانية من المواطنين عدم التجمع أو وضع باقات الزهور أمام مقرات الإقامة الملكية بعد وفاة الأمير فيليب.

وقال متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء "على الرغم من أن هذا وقت عصيب بشكل استثنائي للكثير من الناس، نحن نطلب من الجمهور عدم التجمع عند المقرات الملكية ومواصلة اتباع إرشادات الصحة العامة خاصة فيما يتعلق بتجنب التجمع في مجموعات كبيرة والحد من التنقلات".

وتابع قائلا "ندعم القصر الملكي في طلبه الخاص بعدم وضع باقات الزهور تكريما للمتوفى أمام مقرات الإقامة الملكية في هذه المرة".