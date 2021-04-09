محطات رئيسية في حياة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا الراحل

المصدر: د ب أ

فيما يلي بعض المحطات الرئيسية في حياة الأمير فيليب، دوق أدنبره، وزوج إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والذي فارق الحياة في ساعة مبكرة اليوم الجمعة:

- العاشر من يونيو 1921، ولد الأمير فيليب في جزيرة كورفو، ليكون الابن الوحيد لأندرو أمير اليونان وأميرة الألمانية أليس باتنبرج.

- ديسمبر 1922، فر فيليب وأسرته من اليونان بعدما جرى إجبار عمه الملك قسطنطين على التنازل عن العرش.

- عام 1939، انضم الأمير إلى البحرية الملكية كطالب. وقعت الأميرة إليزابيث التي كانت آنذاك في الثالثة عشرة من عمرها في حب الأمير فيليب عندما قابلته أثناء زيارة إلى الكلية البحرية الملكية.

- عام 1942: تعيين فيليب ملازما أول على المدمرة "اتش إم إس والاس".

- عام 1945: خلال الخدمة كملازم أول على متن "إتش إم إس ويلب"، كان فيليب موجودا في خليج طوكيو عند استسلام اليابانيين في نهاية الحرب العالمية الثانية.

- يوليو 1947: إعلان خطبة فيليب والأميرة إليزابيث.

-20 نوفمبر 1947: زواج فيليب الذي صار دوق إدنبرة، وأصبح اسمه الإنجليزي ماونتباتن، وإليزابيث في كنيسة ويستمنستر آبي في لندن.

- 14نوفمبر 1948: مولد الطفل الأول لهما، الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج، في قصر باكنغهام.

- 15 أغسطس 1950: مولد الأبنة الوحيدة لفيليب وإليزابيث، الأميرة آن إليزابيث أليس لويس.

- 6 فبراير 1952: وفاة الملك جورج السادس خلال نومه في قلعة ساندرينجهام، واعتلت كريمته إليزابيث العرش، وانتهت بذلك مسيرة الخدمة البحرية للأمير فيليب.

- الثاني من يونيو 1953: تتويج الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر آبي.

- 24 نوفمبر 1953:الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب يبدآن أول جولة لهما في دول الكومنولث البريطاني.

- عام 1959: إطلاق الأمير فيليب جائزة دوق إدنبرة.

19- فبراير 1960: مولد الطفل الثالث لهما، الأمير أندرو ألبرت كريستين إدوارد.

- العاشر من مارس 1964: مولد الطفل الرابع للثنائي وهو الأمير إدوارد.

- يونيو 1977: احتفال الملكة باليوبيل الفضي لاعتلائها العرش.

- 29 يونيو 1981: زواج الأمير تشارلز و الليدي ديانا سبنسر.

- 28 أغسطس 1996: الطلاق بين الأمير تشارلز والأميرة ديانا.

- 31 أغسطس 1997: وفاة الأميرة ديانا في حادث تصادم في باريس.

- 9 أبريل 2005: زواج الأمير تشارلز من كاميلا باركر بولز التي صارت لاحقا دوقة كورنول.

- مارس 2008: التحقيق في وفاة ديانا ينفي ضلوع الأمير فيليب في تدبير مقتلها.

- عام 2012: الاحتفال باليوبيل الماسي في مختلف أنحاء الكومونولث، وتخلف فيليب عن بعض الاحتفالات جراء التقاط عدوى متكررة في المثانة.

- عام 2017: احتفال الملكة بمرور 65 عاما على اعتلاء العرش، "اليوبيل الياقوتي".

- أغسطس 2017: لقاء الأمير فيليب بالقوات البحرية في آخر ظهور علني له.

- أبريل 2018: دوق أدنبرة يخضع لجراحة ناجحة لتركيب مفصل للفخذ "ناجحة".

- فبراير 2019: تخلي الأمير فيليب عن رخصة القيادة بعد حادث تصادم وقع له بينما كان يقود سيارة بالقرب من ضيعة ساندرينجهام الملكية.

- يوليو 2020: الأمير فيليب يقوم بتسليم دوره العسكري الشرفي لكاميلا، زوجة نجله الأمير تشارلز.

- يناير 2021: قصر باكنغهام يعلن أن الأمير فيليب والملكة إليزابيث تلقيا التطعيم ضد كوفيد-19.

- فبراير 2021: دخول الأمير فيليب المستشفى بعدما شعر بأن حالته ليست على مايرام.

- التاسع من أبريل 2021: قصر باكنغهام يعلن وفاة الأمير فيليب في قلعة وندسور، عن 99 عاما.