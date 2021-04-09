دولة تدفن آلاف القطع من السراويل الداخلية لدراسة جودة التربة

المصدر: د ب أ

يقوم المزارعون ومالكو الحدائق في سويسرا بدفن ألفي زوج من الملابس الداخلية في أماكن متفرقة من البلاد، في إطار دراسة لجودة التربة.

وسيرسل معهد "أجروسكو" للأبحاث زوجا من السراويل الداخلية القطنية إلى المشاركين المتطوعين لدفنها في أرض زراعية.

ومن المقرر إخضاع هذه الملابس للفحص في وقت لاحق لتحديد كيف تعرضت للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة في التربة.

وقال مدير المشروع، مارسيل فان جير هيجدين، في وقت متأخر أمس الخميس: "هذا مؤشر على جودة التربة".

وأشار العالم المتخصص في شؤون البيئة في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى تجارب مماثلة تمت باستخدام الملابس الداخلية في كندا، ولكن ليس على هذا النطاق. ومن المعروف أنه يمكن دفن أكياس الشاي لقياس صحة التربة.

وسيقوم المتطوعون الذين استجابوا لدعوة معهد "أجروسكو" بدفن أكياس الشاي على سبيل المقارنة، ولأخذ عينات من التربة لاختبار مدى موثوقية طريقة دفن السراويل.

وسيتم دفن السراويل في التربة، ثم تصوير زوج منها في المروج وأحواض النباتات بعد شهر، والزوج الثاني بعد شهر ثان. وسيتم لاحقا تحليل كيف تحللت الألياف الطبيعية رقميا، وكلما زادت الثقوب، كان التربة أكثر صحة.