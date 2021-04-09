تشيكي يفاجىء شرطة بلده بدبابة وردية ومدفع ذاتي الدفع

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت الشرطة التشيكية على معدات قتالية غير عادية لدى أحد المواطنين بعد عفو عن الأسلحة أُعلن عنه في البلاد.

أخبر أحد سكان هراديك كرالوف في التشيك ضباط إنفاذ القانون عن دبابة "تي 34" ومدفع "سو 100" ذاتي الدفع، اللذين احتفظ بهما منذ بداية التسعينيات، وفقاً لـ "سبوتنيك"

المعدات العسكرية ليست صالحة للقتال، حيث تم طلاء الدبابة باللون الوردي.

​وقالت ممثلة وزارة الشؤون الداخلية التشيكية إيفا كورموسوفا، إنه تم نقل الدبابة والمدفع ذاتي الدفع من فئة "الممتلكات الآمنة" إلى "الأسلحة المحظورة".

ومع ذلك، تُركت المركبات المدرعة للمالك بموجب وعد من قبله بجعلها تتماشى مع معايير السلامة الحالية.