خبير مالي يكشف مفاجأة عن فيديو محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الخبير المالي والاقتصادي المصري سيد خضر، إن الدولارات التي ظهرت في فيديو الفنان محمد رمضان داخل حمام السباحة غير حقيقية، ووصفها بأنه (fake money ) ، أي أنها غير صحيحة، وذلك من واقع حجمها والألوان التي بدت عليها، موضحاً أنه استخدمها للاستعراض أمام الجمهور في الفيديو الذي نشره قائلاُ: «رمضان عايز يوجه رسالة للناس إن الفلوس مش فارقة معاه».

وأضاف خضر وفق صحيفة «الوطن» أنه في حالة عدم وجود ترخيص للفنان محمد رمضان باستخدام هذه الدولارات غير الحقيقية، فمن الممكن ملاحقته قانونياً، لأن هذا تشجيع للجمهور على تداول العملات غير الصحيحة، واستخدامها للتباهي بين المواطنين.

وأوضح خضر، أن البعض من الشعب المصري يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل جائحة كورونا التي أثرت علي العديد من الدول العالم، كما أن هذا الفعل يعطي صورة سلبية عن الفن المصري بشكل عام.



وكانت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قالت إن هذا الفعل يخلو من الرشد والرشاد بإتلافه لنعم الله، قائلة: «الله يحرمه هذا المال لهذا البطر الذي يفعله وعدم احترامه للنعم التي أنعم الله به عليها».

وتابعت نصير إن سلوك «رمضان» يؤذي مشاعر الفقراء ويشعرهم بالحرمان، مؤكدةً أن هذا الفعل سجازيه الله عليه في الدنيا والأخرة لأنه حرام شرعاً.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء، حكماً بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له وفق اليوم السابع.

ويذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.