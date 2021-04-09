تحرش بزوجته .. فعاقبه بطريقة مروعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهى سائق مصري حياة مسجل خطر طعنا بالسكين ولم يتركه الا وسط بركة من الدماء في إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية المصرية، إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام المجني عليه بالتحرش بزوجة المتهم ومعاكستها، وتم القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق، وفقا للمصري اليوم.

وتلقت الجهات الأمنية في المنوفية إخطاراً يفيد بمقتل شخص، مسجل خطر، طعنا بالسكين على يد آخر، سائق موتوسيكل، بعد مشاجرة بينهما، وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون من إلقاء القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

أكدت التحريات، قيام المجني عليه قام بمعاكسة زوجة السائق والتحرش بها، فقامت السيدة بإبلاغ زوجها، والذي ذهب للمسجل لمعاتبته ووقعت بينما مشاجرة، انتهت بمقتل المسجل خطر بطعنتين نافذتين في البطن والفخذ، حيث لقي مصرعه في الحال.