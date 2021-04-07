زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الفلبين

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة إقليم "دافاو أوكسيدانتال" الفلبيني، صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم عن رئيس المعهد، ريناتو سوليدوم قوله إن الزلزال وقع في الساعة الرابعة وثماني دقائق صباحا، حيث كان مركزه على مسافة 98 كيلومترا جنوب شرق بلدة "خوسيه آباد سانتوس".

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 116 كيلومترا.

وأوضح أنه من غير المتوقع حدوث أضرار جراء الزلزال، ولا إصدار تحذير بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لكن من المتوقع حدوث هزات ارتدادية.

وتقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل على مستوى العالم.

كان آخر زلزال كبير ضرب الفلبين بلغت قوته 7.1 درجة في أكتوبر عام 2013 وأدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا.