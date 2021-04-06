نتفليكس تطلق أول مسلسل بمشاركة هاري وميغان

المصدر: د ب أ

أعلنت نتفليكس عن أول مسلسل لها بمشاركة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان.

وستطلق شركة البث الإلكتروني العملاقة مسلسلاً يسمى "هارت أوف إنفيكتوس"، وسيتابع المسلسل مجموعة من الجنود والجنديات السابقين الذين شاركوا في مسابقة "إنفيكتوس جيمز ذا هيج" الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم إنتاج المسلسل بالاشتراك مع "أرتشويل بروداكشنز"، وهي شركة إنتاج أسسها دوق ودوقة ساسكس بعد تخليهما عن منصبيهما.

وكان من المقرر عقد ألعاب "إنفيكنوس جيمز ذا هيج"، التي تقام في هولندا، في عام 2020، ولكن تم تأجيلها إلى عام 2022 بسب جائحة فيروس كورونا.

والمسلسل من إخراج أورلاندو فون إينسيديل وإنتاج جوانا ناتاسيجارا، التي فازت بجائزة أوسكار عن فيلمها الوثائقي "ذا وايت هيلميتس".