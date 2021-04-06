شاهد.. كارثة بيئية في سواحل إيران بسبب الصيد الكهربائي الصيني المفرط

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر موقع (L'important) "المهم" الفرنسي فيديو لكمية كبيرة من الأسماك النافقة على شاطىء جاسك بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وقال الموقع المتخصص في رصد أخبار مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيديو نشر بتاريخ 2 أبريل الجاري.

وأرجع الموقع نفوق هذه الكمية الكبيرة من الأسماء وجنوحها إلى الشاطىء إلى استخدام شركات الصيد الصينية الصيد الكهربائي المفرط الذي يدمر الحياة البحرية.