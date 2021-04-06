بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على شواطئ غانا

المصدر: رويترز

انجرف ما لا يقل عن 80 دولفينا وأعداد كبيرة من الأسماك على الشواطئ نافقة قرب أكرا عاصمة غانا منذ يوم الجمعة، مما دعا السلطات إلى فتح تحقيقات.

ولم يُعرف بعد سبب نفوق الأسماك والدلافين.

وقالت وزارة الثروة السمكية في بيان إن فريقا أخذ عينات من الأسماك والمياه من شاطئ أوسو كاسيل في أكرا.

وقالت هيئة الأغذية والعقاقير إنها تراقب أسواق السمك لضمان عدم بيع الأسماك النافقة.

وقال مايكل آرثر دادزي، رئيس مفوضية مصايد الأسماك، لرويترز إنه تم العثور على ما بين 80 و100 دولفين.