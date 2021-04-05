شاهد.. إزالة عربات القطار المقلوبة في تايوان

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت فرق الإنقاذ السبت بإزالة عربات القطار المقلوبة غداة أسوأ حادث للسكك الحديد في جزيرة تايوان منذ عقود أودى بحياة 51 شخصا على الأقل، فيما تم تنكيس أعلام البلاد التي يخيم عليها الحزن والصدمة.

وأفاد مسؤولون الجمعة أنّ الحادث المروع سببته آلية بناء لم تكن مركونة بشكل صحيح انزلقت وصولا الى خط السكك الحديد.

وأصيب نحو 190 شخصا في القطار المؤلف من ثماني عربات وكان يقل نحو 500 راكب في بداية عطلة نهاية أسبوع عامة طويلة لدى اصطدامه بالآلية، فيما كان يدخل نفقا قرب مدينة هواليين الساحلية في شرق البلاد.

وأطلقت السلطات سراح سائق العربة، الذي قال مسؤولون إنّه ربما لم يستخدم مكابح الركن في شكل جيد، بكفالة بعد أن استجوبه محققون لكنّ مع منعه من السفر حتى انتهاء التحقيقات، وفقاً لـ "يورونيوز".

وعصر السبت، أقام نحو مئة من أقارب الضحايا الصلاة قرب موقع الحادث. ووصف منقذون مشاهد مروعة عندما هرعوا إلى داخل النفق ووجدوا الجزء الأمامي من القطار قد تحطم وتحول إلى قطع معدنية ملتوية.