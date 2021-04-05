شاهد.. أسماك الرنجة تغزو شواطئ سيبيريا

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت أعداد هائلة من أسماك الرنجة الصغيرة على شواطئ جزيرة سخالين السيبيرية.

وقال رئيس هيئة مراقبة البيئة في سخالين، دميتري ليسيتسين: "بدأت مجموعات أسماك الرنجة الاقتراب من الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة للتزاوج. وجرفت المياه بعض الأسماك إلى الشاطئ.

ووفقاً له، فهذه علامة جيدة وتدل على تكاثر هذا السمك بأعداد كبيرة.

ونقلت "سبوتنيك" عن عالمة الأسماك ناتاليا فولودكينا قولها، إن خروج الأسماك إلى الشاطئ لا يرتبط بحدوث أي طفرات. وإنما يرتبط بوجود أعداد كبيرة من هذا السمك قرب الساحل، ويرميها الموج على الشاطئ.

وأضافت، أن الأمر يتعلق ربما بهجرة الأسماك في هذه الفترة.

وأسعد الحدث الصيادين والسكان المحليين، حيث تمكنوا من اصطياد هذا النوع من السمك بكثرة في الأيام الأخيرة.