مقتل عائلة من أربعة أشخاص في حريق بمتجر في هانوي

المصدر: د ب أ

بعد أربعة أيام فقط من اندلاع حريق أسفر عن مقتل أسرة مكونة من ستة أفراد في مدينة هوشي منه، أسفر حريق آخر في هانوي اليوم الأحد عن مقتل أسرة من أربعة أفراد، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت شرطة هانوي إن الضحايا هم رجل (81 عاما) وابنته (40 عاما) والتي كانت حاملاً في شهرها الثالث ، وزوجها (38 عاما)، وابنة الزوجين (10 أعوام).

وقال لي توان دينه، رئيس منطقة دونغ دا، حيث وقع الحادث، إن التحقيقات الأولية كشفت عن اشتعال النيران في متجرهم بسبب ماس كهربائي.

وأتى الحريق على متجر بيع ملابس الأطفال المكون من ثلاثة طوابق والذي اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إن المنزل له مدخل واحد فقط، وهو أيضًا الباب الرئيسي، مما أدى إلى محاصرة الأشخاص بالداخل دون أي مخرج آخر.