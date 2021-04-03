مقتل 10 بهجوم انتحاري في الصومال

المصدر: رويترز

أعلنت الحكومة الصومالية أن عشرة على الأقل قُتلوا اليوم عندما استهدف مفجِّر انتحاري أكشاكاً مؤقتة في العاصمة مقديشو، بعد ساعات من هجوم لحركة الشباب المتشددة على قاعدتين للجيش على مشارف المدينة.

وقال إسماعيل مختار عمر، المتحدث باسم وزارة الإعلام، إن انتحارياً فجَّر نفسه تحت الأشجار حيث "تبيع أمهات الشاي والحليب"، مضيفاً أن عدداً من الناس أصيبوا في الهجوم.

ولم يرد حتى الآن تعقيب من الحركة التي أعلنت، في وقت سابق، مسؤوليتها عن الهجومين على القاعدتين العسكريتين.

وقال الجيش إن الهجومين أسفرا عن سقوط جرحى وقتلى من كلا الجانبين، لكنه أكد أنه يسيطر على الوضع.

وقال شهود إن تفجيرين استهدفا القاعدتين اللتين تقعان على بعد 100 كيلومتر تقريباً جنوب غربي مقديشو.

وأضافوا أن انفجاراً ثالثاً استهدف قافلة جنود هرعت من العاصمة إلى القاعدتين بعد الهجوم.