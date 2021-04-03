السيسي: بكل الفخر والاعتزاز أتطلع إلى استقبال ملوك وملكات مصر

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه بكل الفخر والاعتزاز يتطلع إلى استقبال ملوك وملكات مصر، بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكل الفخر والاعتزاز، أتطلع إلى استقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية".

وأضاف: "أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ".

ودعا الرئيس المصري "كل المصريات والمصريين والعالم أجمع إلى متابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه ... طريق البناء والإنسانية".