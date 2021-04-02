مقتل اثنين وإصابة 14 بانهيار كنيسة في أوغندا

المصدر: د ب أ

أعلن الصليب الأحمر الأوغندي، اليوم، أن مبنى كنيسة انهار على عشرات من المصلين الكاثوليك الذين كانوا يجهزون لاحتفالات عيد الفصح شرقي أوغندا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بإصابات حرجة.

وقال مسؤول الصليب الأحمر فرانسيز إمولين إن أكثر من مئة من المصلين كانوا قد تجمعوا داخل كنيسة ناموليمو الكاثوليكية بالقرب من بلدة بوتاليجا عندما انهارت كل الجدران الأربعة والسقف بعد عاصفة قوية أول من أمس الأول.

وأضاف أمولين: "كان المطر غزيراً يوم الأربعاء ودمر المنطقة، وتسبب في إضعاف جدران الكنيسة وانهارت جميعاً وسقط السقف، وتوفي اثنان على الفور".

وذكر متحدث باسم الشرطة في المنطقة أن امرأتين تبلغان 50 و75 عاماً لقيتا حتفهما.

جدير بالذكر أن أكثر من 85% من سكان أوغندا، البالغ تعدادهم 40 مليون نسمة، من المسيحيين.