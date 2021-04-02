إدانة ضابط شرطة بريطاني بالانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة

المصدر: د ب أ

أصبح أحد الضباط المبتدئين أول ضابط شرطة بريطاني يدان بالانتماء إلى منظمة إرهابية تابعة للنازيين الجدد.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية إن بنجامين هانام /22 عاما/ أدين بالانتماء إلى جماعة العمل الوطني أو "ناشيونال أكشن"اليمينية المتطرفة المحظورة بعد محاكمة في محكمة "أولد بيلي" في العاصمة البريطانية لندن.

كما أُدين هانام، بالكذب في تعبئة طلبه ونماذج فحصه للانضمام إلى شرطة العاصمة، وحوزته لوثائق إرهابية تفصيلية عن القتال بالسكاكين وصنع عبوات ناسفة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد مداولات استمرت أكثر من 32 ساعة وجدت هيئة محلفين هانام مذنبا وأدانته بذلك أمس الخميس.

ورفع القاضي أنتوني ليونارد كيو سي حظراً على النشر في القضية بعد أن اعترف هانام بحيازته لصورة غير لائقة لطفل، كان من المقرر أن تكون موضوع محاكمة منفصلة.

وعمل هانام يعمل كضابط تحت الاختبار لشرطة العاصمة لما يقرب من عامين قبل أن يتم العثور عليه في قاعدة بيانات مسربة لمستخدمي منتدى عبر الانترنت لليمين المتطرف "آيرن مارش".