مقتل امرأة بالرصاص داخل مقر للشرطة الإندونيسية

المصدر: د ب أ

أطلقت الشرطة الإندونيسية الرصاص على امرأة كانت تحمل ما يشبه بندقية في مقر الشرطة الوطنية في جاكرتا اليوم الأربعاء وأردتها قتيلة، وفقا لتقارير تليفزيونية محلية.

وأظهرت لقطات مصورة بهاتف محمول بثتها قناة "تي.في 1" الإخبارية المرأة وهي ترتدي ثوبا فضفاضا وحجابا على رأسها وتسقط على الأرض مع سماع طلقات نارية.

ووصفت وسائل إعلام محلية الحادث بأنه هجوم إرهابي، لكن لم يتسن التواصل مع الشرطة على الفور للتعليق.

وجاء الحادث بعد هجوم انتحاري على كنيسة في مدينة ماكاسار شرقي إندونيسيا يوم الأحد، وتردد أن منفذيه هما زوجان.

وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا في الهجوم الذي أسفر عن مقتل الانتحاريين.